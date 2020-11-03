Бузулукский район, Оренбургская область, , 12:02 — REGNUM В Бузулукском районе Оренбургской области проходит конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования. На пост главы района претендуют восемь кандидатов, сообщает местная администрация.

Среди кандидатов действующий глава района Николай Бантюков; директор ООО «Маркетинг и Ресурсы» Сергей Прилепкин; замглавы администрации района по социальным вопросам Татьяна Успанова; менеджер отдела сопровождения экспертизы и архива проектно-сметной документации АО «Оренбургнефть» Алексей Смолькин; начальник производственно-технического отдела ООО «Промышленная экология» Александр Ключников; глава Пригородного сельсовета администрации Бузулукского района Игорь Котов, а также двое временно не работающих Андрей Дмитриев и Владимир Садов.

Конкурс пройдет в форме индивидуального собеседования с каждым кандидатом, где претенденты на должность главы района представят программы развития территорий.

Напомним, 13 сентября 2020 года в Бузулукском районе завершились выборы депутатов. Из 44 кандидатов в районный Совет депутатов избраны 24 депутата. Явка избирателей составила 36,5%. Новый райсовет депутатов должен будет выбрать главу району из представленных конкурсной комиссией кандидатов.