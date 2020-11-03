Москва, , 12:01 — REGNUM В России необходимо совершенствовать правоприменительную практику в сфере борьбы со спамом и утечкой данных. Об этом 3 ноября заявил глава Минкомсвязи России Максут Шадаев на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Нам, конечно, нужно быстро реагировать на запросы граждан, связанные с утечкой персональных, с телефонным спамом, который стал уже очень распространённым явлением, и фишинговыми сайтами, которые крадут данные кредитных карт, а потом снимают деньги с наших граждан», — заявил Шадаев.

«Здесь нам кажется, меры ответственности все предусмотрены. Нам необходимо совершенствовать правоприменительную практику — прежде всего, обеспечить очень быстрое реагирование на любые случаи таких нарушений, максимально быстро блокировать телефонные номера, с которых совершаются (звонки), блокировать фишинговые сайты, работать по каждому случаю утечки персональных данных», — указал он.

В связи с этим, по его словам, планируется создание большой единой системы, «которая позволит сократить реагировать до минимального времени».