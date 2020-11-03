Вашингтон, , 12:00 — REGNUM Соединённые Штаты недовольны тем, что Кипр не предпринимает никаких действий для того, чтобы военные корабли России прекратили заходить в его порты. Об этом заявил помощник госсекретаря по военно-политическим вопросам США Кларк Купер, сообщается на сайте Госдепа.

«Я отдельно подчеркнул, что Кипр еще не предпринял необходимых шагов, чтобы отказать кораблям российского флота в заходе в свои порты», — сказал он, добавив, что власти США хотят, чтобы Кипр «двигался в этом направлении».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что его страна «обеспокоена» заходом российских боевых кораблей в кипрские порты, а также деятельностью Москвы по «отмыванию денег» в кипрских офшорах.

«Я выразил обеспокоенность США в связи с деятельностью России по отмыванию денег и ее регулярными заходами в кипрские порты. Мы знаем, что все российские военные корабли, которые останавливаются в кипрских портах, выполняют не гуманитарные миссии в Сирии», — сказал тогда Помпео.