Киев, , 11:57 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский, возможно, на самом деле собрался распустить Раду, а «балаган» вокруг увольнения судей КС станет очень удобным поводом для этого шага.

Такое мнение выразил 3 ноября украинский политический эксперт Дмитрий Корнейчук, рассуждая о текущей ситуации в стране.

«Имитация «конституционного кризиса» нужна от отвлечения внимания от итогов местных выборов, повышения цены на газ, стремительного роста заболевших коронавирусом и обострения в Донбассе», — подчеркивает Корнейчук.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады как неотложный проект закона, которым предлагается прекратить полномочия всего нынешнего состава Конституционного суда. Голосование по этому вопросу может состояться уже сегодня, 3 ноября.

Накануне Зеленский заявил, что самым либеральным выходом из нынешнего конституционного кризиса на Украине была бы добровольная отставка всех судей Конституционного суда. Он дал понять, что не передумает и не будет отзывать свой законопроект, несмотря на то, что формальных полномочий для увольнения судей ни у президента, ни у парламента.