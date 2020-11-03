Вена, , 11:55 — REGNUM Террористы, устроившие стрельбу в Вене, могли не преследовать цель нападения на городскую синагогу. Об этом 3 ноября написал глава еврейской общины Австрии Оскар Дойч на своей странице в Twitter.

«Был ли городской храм одной из целей, сейчас нельзя сказать», — написал Дойч. По его словам, к моменту нападения синагога была закрыта. Он также призвал не распространять недостоверную информацию и слухи.

Как сообщало ИА REGNUM, поздним вечером 2 ноября в разных частях Вены террористы устроили нападение со стрельбой. В результате теракта пострадали 18 человек, четыре человека скончались.

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