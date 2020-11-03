Тегеран, , 11:52 — REGNUM Выборы президента США никоим образом не скажутся на политике Тегерана в отношении Вашингтона, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, сообщает 3 ноября Reuters.

«Наша политика в отношении США сформулирована четко и не будет меняться в связи с перестановкой отдельных лиц», — подчеркнул аятолла, выступая в связи с годовщиной захвата американского посольства в Тегеране в 1979 году.

«Нам все равно, кто приходит и уходит», — добавил он.

Напомним, во время правления предыдущего президента США Барака Обамы удалось заключить ядерную сделку с Ираном, в рамках которой исламская республика значительно ограничивала свои работы в ядерной области в обмен на смягчение международных санкций. Нынешний президент США Дональд Трамп вышел из соглашения в мае 2018 года, заявив о том, что Тегеран нарушает дух соглашения.