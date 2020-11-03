Вашингтон, , 11:58 — REGNUM Америка затаила дыхания в день выборов. Корреспондент шведской общественной телевещательной организации SVT в США Стефан Осберг сообщает, что без такого ключевого штата, как Флорида, дорога к переизбранию для нынешнего хозяина Белого дома практически закрыта.

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Он отмечает, что Дональду Трампу чисто математически невозможно победить демократа Джозефа Байдена, если 29 голосов выборщиков от штата Флорида не перейдут в его копилку. В 2016 году Трамп выиграл штат у Хиллари Клинтон с небольшим перевесом — порядка 100 тыс. голосов.

Последние недели, если не месяцы, во Флориде лидировал Байден, а Трамп оставался аутсайдером.

«Но что-то пошло не так, и теперь они сравнялись», — пишет Осберг.

Одним из ключевых условий для победы Трампа во Флориде является поддержка чернокожих и выходцев из Латинской Америки.

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