Минск, , 11:52 — REGNUM На данный момент необходимо переходить в международном сотрудничестве от пустой риторики и громких политических деклараций к реальным делам. Об этом 3 ноября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая в Минске верительные грамоты послов зарубежных государств, его слова приводит агентство БелТА.

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Как отметил белорусский лидер в настоящее время, по его мнению, вызовами человечеству являются вторая волна пандемии коронавируса, ухудшение мировой экономической конъюнктуры, обострение конфликтов на международном уровне и появление новых угроз в информационном пространстве.

«Именно поэтому сейчас время диктует необходимость перейти от пустой риторики и громких политических деклараций к реальным делам. Нам очень важно трезво оценить ситуацию и сохранить все достижения международного сотрудничества», — заявил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что власти Белоруссии, которые защищают интересы большинства граждан, проголосовавших за единую страну, способны эффективно противостоять внешним вызовам и угрозам.