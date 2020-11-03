Вашингтон, , 11:35 — REGNUM Бывший президент США Барак Обама резко раскритиковал президента Дональда Трампа в понедельник за предположение, что тот может уволить Энтони Фаучи после дня выборов, сообщает 2 ноября The Hill.

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По словам Обамы, «план второго срока» Трампа состоит в том, чтобы вытеснить «единственного человека, который действительно может помочь им сдержать» пандемию коронавируса.

Выступая на митинге в Атланте от имени кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена и кандидатов в Сенат от Демократической партии по штату Джорджия, Обама выразил недовольство информацией о намерении Трампа снять Фаучи с его поста в Национальном институте аллергии и инфекционных заболеваний после всеобщих выборов 2020 года.

«Один из немногих людей в нашей администрации, кто все это время воспринимал происходящее всерьез. И что говорит Трамп? Его план на второй срок — уволить этого парня, — возмущен Обама. — Итак, Джорджия, если ты думаешь, что они плохо справились с управлением ковидом до сих пор, то они говорят тебе сейчас, что ты еще ничего не видела».

Замечания Обамы прозвучали после того, как Трамп еще больше усилил свою критику главного эксперта правительства по инфекционным заболеваниям на митинге во Флориде. Когда толпа разразилась скандированием «уволить Фаучи», Трамп предположил, что он может попытаться сделать это «немного позже выборов».

Неясно, насколько серьезен был Трамп в этих словах. В свою очередь Джо Байден, выступая на предвыборном митинге в Кливленде 2 ноября, заявил, что если он победит на президентских выборах, то в его администрации будет отведена определенная роль для Фаучи.