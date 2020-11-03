Москва, , 11:34 — REGNUM В России согласовано решение по развёртыванию сети 5G. Об этом 3 ноября заявил глава Минкомсвязи России Максут Шадаев на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Сейчас могу с удовлетворением констатировать, что мы вышли на согласованное с Минобороны и другими органами решение: мы получили частоты, которые можно использовать для развёртывания сети 5G. Подготовили план проведения конверсии спектра, чтобы эти частоты очистить от средств военного назначения, вывести их в другие диапазоны», — заявил Шадаев.

«Ну и самое главное, что было принято политическое решение, что всё оборудование, которое будет использоваться для создания 5G, будет отечественного производства. На это предусмотрено необходимое финансирование», — указал он.