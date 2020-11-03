Вашингтон, , 11:28 — REGNUM Радикальным разворотом налево для политики США будет чревата победа на президентских выборах кандидата от Демократической партии Джо Байдена, такой прогноз дает обозреватель Колум Линч в статье, вышедшей 2 ноября в The Foreign Policy.

«В течение нескольких месяцев прогрессивные демократы соблюдали неформальное перемирие, отодвинув на второй план свои разногласия с лагерем кандидата Джо Байдена по таким вопросам, как расходы на оборону, борьба с терроризмом, а также политика Китая и Ближнего Востока с тем, чтобы бросить общий вызов президенту Дональду Трампу», — указывает Линч.

«Как отметили в интервью более десятка инсайдеров в Демократической партии, после 4 ноября, если победит Байден, левое крыло партии засучит рукава, подготовившись для публичной драки за суть и принципы партии в вопросах политики и политических назначений на самые важные руководящие должности», — добавил он.

По словам источников, бывший претендент на кресло президента США Берни Сандерс, в частности, уже подготовил рекомендательный список назначений на ключевые посты в американском правительстве, хотя члены предвыборного штаба Байдена пока еще не начали серьезных обсуждений относительно предложений Сандерса.

Так, после выборов в случае победы Байдена главный внешнеполитический советник Сандерса Мэтт Дасс и другие должны выступить с серией статей в ведущих изданиях. Основная борьба развернется за назначение в силовом аппарате страны, тогда как во внешней политике прогрессисты надеются занять средние позиции, чтобы набраться опыта для последующего повышения.

Детальных внешнеполитических предложений Сандерс пока не высказывал, однако, по словам его единомышленников, он будет выступать за окончание Байденом «бесконечных войн», восстановление Государственного департамента и полномочий конгресса в вопросе применения военной силы.

Они также будут требовать от администрации Байдена более активных шагов по продвижению демократии и борьбы с автократиями, в том числе с теми, которые имеют тесные связи с США, вроде Саудовской Аравии. Противоречия также могут возникнуть в вопросе назначения следующего госсекретаря, потенциальными кандидатами на пост которого считаются сенаторы Крис Мёрфи и Крис Курс, а также бывший советник Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс.

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