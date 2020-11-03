Москва, , 11:24 — REGNUM Чукотский автономный округ до сих пор не подсоединен к единой сети интернет-связи наземными каналами. Об этом 3 ноября заявил глава Минкомсвязи России Максут Шадаев на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Доступность интернета в населённых пунктах, которые находятся в труднодоступных местах, удалённой местности, или которые сами по себе являются небольшими, там проживает маленькое количество граждан», — заявил Шадаев.

«Операторам связи туда иногда невыгодно строить инфраструктуру самостоятельно. К сожалению, у нас сейчас даже целые субъекты РФ… Чукотка не подсоединена к единой сети связи наземными каналами», — указал он.

По его словам, работы по обеспечению Чукотки интернетом уже начаты в 2020 году, в настоящее время проектные работы завершены.

«От Камчатки подводная волоконно-оптическая линия связи будет построена к 2022 году до Чукотки. Фактически, в Чукотке появятся условия для того, чтобы пользоваться нормальным быстрым интернетом не через спутник», — указал Шадаев.

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