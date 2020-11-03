Джакарта, , 11:23 — REGNUM Правительство индонезийской провинции Ачех отложило соглашение о сотрудничестве с Институтом Франции в знак протеста против французского правительства, дискредитировавшего ислам, сообщает Antara.

«Отсрочка сотрудничества является жестом протеста, формой возражения правительства и всего народа Ачех против французского правительства, дискредитировавшего ислам», — говорится в заявлении исполняющего обязанности губернатора провинции Ачех.

Правительство Ачеха резко раскритиковало заявление и позицию президента Франции Эммануэля Макрона. Власти просят главу Франции отказаться от своего заявления и принести извинения мусульманам всего мира.

Известно, что правительство Ачеха и Институт Франции должны были заключить соглашение о сотрудничестве, связанное с французским образованием и культурой в посольстве Франции в Джакарте.

Как сообщало ИА REGNUM, в США заявили, что Индонезия не может владеть истребителями F-35, самолетами пятого поколения Lockheed Martin.

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