Вашингтон, , 11:20 — REGNUM Американский историк, который правильно предсказал исход всех президентских выборов в США с 1984 года, на выборах 2020 года предсказал победу Джо Байдена. Об этом он сообщил в интервью Fox News.

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Профессор Американского Университета Дж. Аллан Лихтман объяснил свой прогноз на победу Байдена. Впервые созданная в 1981 году совместно с российским ученым Владимиром Кейлисом-Бороком, модель, с помощью которой Лихтман делает прогнозы, основана на исследованиях потрясений и имеет набор из 13 «ключей», которые используются в качестве средств прогнозирования для определения исхода президентских выборов в США. Эти ключи охватывают широкий спектр тем, включая скандалы, партийный контроль над Палатой представителей, состояние экономики, социальные волнения, иностранные/военные успехи и неудачи, харизму лидера и так далее.

По сути, все решает управление, а не агитация, объяснил Лихтман. Согласно этой теории, та сторона, которая имеет шесть или более ключей в свою пользу, выиграет выборы, в то время как агитация и комментарии, сделанные во время кампании, отвергаются избирателями как предвыборная риторика. Используя эту теорию, Лихтман успешно предсказал победу Дональда Трампа на выборах 2016 года, будучи одним из немногих прогнозистов, которые сделали именно это, а не поддержали Хиллари Клинтон. Что не осталось незамеченным Трампом, написал Лихтману благодарственную записку на копии статьи Washington Post о данном прогнозе.

Но на этот раз перспективы Трампа не выглядят столь убедительными. «Теперь, когда Трамп является действующим президентом, против него есть семь ключей, — объяснил Лихтман Fox News, по сравнению с шестью ключами в его пользу в 2016 году. — Мой прогноз заключается в том, что Дональд Трамп станет первым действующим президентом после Джорджа Буша-старшего в 1992 году, который проиграет переизбрание, а Джо Байден станет следующим президентом Соединенных Штатов».