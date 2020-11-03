Москва, , 11:19 — REGNUM Законопроект, упрощающий оформление туристических виз для посещения России, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 3 ноября.

Туристическую визу можно будет получить на основании подтверждения о бронировании отеля, сведения о котором содержатся в едином перечне классифицированных гостиниц.

Кроме того, визу станет возможно получить на более длительный срок — до шести месяцев.

В правительстве отмечают, что предлагаемые законопроектом решения будут способствовать достижению целей государственной программы Российской Федерации «Внешнеполитическая деятельность» и государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика».