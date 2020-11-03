Токио, , 11:25 — REGNUM Глава Национального агентства разведки Южной Кореи Пак Чи Вон посетит на следующей неделе Японию. Об этом 3 ноября сообщает японская телевизионная станция TBS со ссылкой на правительственный источник.

Ожидается, что в ходе зарубежной поездки представитель Южной Кореи встретится с директором управления разведки и исследований при кабинете министров Такизава Хироаки и генеральным секретарём правящей Либерально-демократической партии Японии Тосихиро Никаи.

Предполагается, что в ходе встреч также будет поднят вопрос о выплате компенсаций жертвам принудительного труда в годы Второй мировой войны.