Москва, , 11:16 — REGNUM Пандемия выявила ряд узких мест в сфере развития цифровых технологий в России. Об этом 3 ноября заявил глава Минкомсвязи России Максут Шадаев на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Пандемия выявила и несколько рисков, которые связаны с обострением цифровых технологий. Обострилась проблема цифрового неравенства, когда у нас в отдельных населённых пунктах люди не могут пользоваться онлайн-сервисами, не имеют доступа к интернету», — заявил Шадаев.

«Выявились болевые точки в части внедрения цифровых решений в бюджетной сфере, и, очевидно, выявилась проблема, серьёзная зависимость нашей страны от ряда зарубежных решений, где у нас, к сожалению, до сих пор отсутствуют конкурентные аналоги», — указал он.