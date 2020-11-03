Минск, , 11:17 — REGNUM Власти Белоруссии, которые защищают интересы большинства граждан, проголосовавших за единую страну, способны эффективно противостоять внешним вызовам и угрозам. Об этом 3 ноября заявил белорусский президент Александр Лукашенко, принимая в Минске верительные грамоты послов зарубежных государств, его слова приводит агентство БелТА.

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«Как глава государства ответственно заявляю, что мы способны эффективно противостоять внешним вызовам и угрозам, обеспечить внутриполитическую стабильность, не допустить гражданского раскола и произвола отдельных радикальных элементов», — заявил президент Белоруссии.

Также он отметил, что власти страны «решительно» ведут защиту большинства граждан республики, которые проголосовали за единую страну и выступают за независимое и устойчивое государство.

Кроме того, Лукашенко указал, что он не сомневается в том, что у белорусских граждан есть желание, воля и необходимые инструменты для того, чтобы восстановить стабильности в обществе на основе баланса интересов, сохранения спокойной и безопасной жизни.

«Мы готовы к взаимодействию со всеми нашими зарубежными партнерами, обсуждению любых вопросов сотрудничества, включая обмен мнениями о ситуации в Беларуси. Но только при условии учета интересов сторон и невмешательства во внутренние дела», — подчеркнул Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что на первом этапе Минск намерен закупить у России 100 тыс. доз вакцины от коронавируса.