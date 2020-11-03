Москва, , 11:13 — REGNUM Цифровые решения в госуправлении внедряются со значительными трудностями. Об этом 3 ноября заявил глава Минкомсвязи России Максут Шадаев на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Цифровое госуправление, цифровые госсервисы — понятно, что оцифровка самих процессов органов власти вещь тяжёлая, болезненная. Но понятно, что она во многих случаях является катализатором многих изменений», — заявил Шадаев.

По его словам, «все негативные моменты», связанные с распространением коронавирусной инфекции оказали положительное влияние на темпы внедрения цифровых технологий.

«В разы мы начали использовать цифровые сервисы. И даже такие консервативные сферы, как образование и здравоохранение начали активно использовать цифровые технологии. Мы видим, что людям это нравится, люди к этому готовы. Многие достижения ковидной эпохи, наверное, прочно войдут в нашу повседневную жизнь», — указал он.