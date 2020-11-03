Тбилиси, , 11:10 — REGNUM Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Тамар Жвания готова уйти со своего поста, если выясниться, что по итогам голосования на выборах в парламент страны где-то неверно посчитали голоса, а потом это не было исправлено. Об этом она 2 ноября заявила на телеканале «Рустави 2».

«Тамар Жвания примет это решение, если какой-либо результат будет неверно посчитан, и если на какой-либо результат не будет должного реагирования. Я говорю об этом со всей ответственностью», — сказала глава ЦИК.

Она отметила, что все протоколы опубликованы, и каждый желающий сможет пересчитать голоса и проверить, если там ошибки.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах, при голосовании по партийным спискам, победила «Грузинская мечта», получив более 48% голосов. Лидеры оппозиционных партий заявили, что итоги были «сфальсифицированы». В грузинском подразделении международной неправительственной организации (НПО) Transparency International ранее заявили, что намерены обжаловать результаты голосования на 61 избирательном участке.

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