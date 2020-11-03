* ИГ — запрещённая в России организация

Вена, , 11:05 — REGNUM Стрельбу по прохожим в австрийской Вене открыл по меньшей мере один террорист, который симпатизировал «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 3 ноября заявил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер.

«Преступник был вооружен поясом со взрывчаткой, который оказался муляжом, и винтовкой. Преступник симпатизировал террористической группировке ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказал Нехаммер на пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате террористического акта, который произошёл в столице Австрии Вене, погибли как минимум четыре человека. Ещё 17 раненых в результате теракта в настоящее время находятся в больницах, и уточняется, что один из преступников, чья личность установлена, был застрелен сотрудниками полиции.

Сегодня, 3 ноября, президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Австрии Александру Ван дер Беллену и Федеральному канцлеру Австрии Себастиану Курцу в связи с терактом.

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