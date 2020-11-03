Берлин, , 11:05 — REGNUM Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования родным погибших во время и после теракта в Вене. Об этом написал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт на своей странице в Twitter.

Меркель считает исламский терроризм общим врагом. «Борьба против этих убийц и их подстрекателей — наша общая борьба», — написал Зайберт. Заявление сделано после теракта со стрельбой в Вене.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября бургомистр Вены Михаэль Людвиг заявил, что число жертв нападения со стрельбой возросло до четырех человек. Один из нападавших застрелен, один задержан, еще один — находится в розыске.

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