Стокгольм, , 11:08 — REGNUM Лидер «Умеренных» Ульф Кристерссон требует, чтобы премьер-министр Швеции Стефан Лёвен снова созвал встречу с участием лидеров парламентских партий, чтобы обсудить меры правительства по борьбе с распространением коронавируса в стране. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.

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Прежде всего политик считает, что центральное правительство и Агентство общественного здравоохранения посылают противоречащие друг другу сигналы, — власти то объявляют о послаблении карантинных ограничений, распространяющихся на всю Швецию, и в то же время устанавливают более жесткие запреты на местном уровне.

«Я полагаю, что сейчас очень многие шведы получают эти разнонаправленные сигналы относительно того, что у нас стремительно растет уровень распространения инфекции во многих частях страны, но в то же время некоторые ограничения ослабляются. Я думаю, что сейчас большой вопрос заключается в том, какова же единая стратегия правительства и органов государственной власти, поскольку мы сейчас вступаем в следующую фазу пандемии коронавируса», — заявил политик.

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