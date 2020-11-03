Киев, , 11:03 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения в том, что Украина якобы поставляет Азербайджану фосфорные бомбы. Об этом он написал 3 октября в своём Telegram-канале.

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Зеленский ответил российскому режиссёру Сарику Андреасяну, который ранее обвинил его в смерти армянских детей в ходе войны в Нагорном Карабахе.

Президент Украины заявил, что Андреасян транслирует «российскую пропаганду».

«Украина никогда и никуда не поставляла никаких фосфорных бомб. Вообще. Особенно в места, где уже горячо, и где уже много горячих голов, которые хотят там что-то «геополитически порешать», — написал Зеленский.

Президент Украины выразил сожаление, что режиссёр начал с публичных обвинений, а не задал сначала вопрос ему лично.

Зеленский также призвал армян «чаще мыть руки после контактов с известной пропагандой» и не распространять фейки. Кроме того, он отметил, что Андреасян не выступил против «российской агрессии» в Донбассе.

Напомним, украинская пропаганда отрицает гражданский характер войны в Донбассе, обвиняя РФ в некой «агрессии» и не приводя никаких реальных доказательств. В то же время РФ не является стороной конфликта, а лишь способствует его скорейшему урегулированию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что Украина не будет оказывать военную помощь ни Армении, ни Азербайджану.

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