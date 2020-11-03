Тбилиси, , 10:48 — REGNUM Члены грузинского подразделения международной неправительственной организации (НПО) Transparency International (TI) по итогам прошедших выборов в парламент Грузии подали жалобы с требованием признать недействительными протоколы голосования на 61 избирательном участке. Сообщение об этом 2 ноября было опубликовано на странице НПО в соцсети Facebook.

Представители TI сообщили, что из 3,5 тыс. избирательных участков, работавших в Грузии, они проверили протоколы на 2,5 тыс. участках. На 60 из них были выявлены несоответствия по количеству указанных участников голосования и отданных голосов. Там общественники требуют провести пересчет голосов.

Кроме того, на одном из избирательных участков в Марнеули представители TI требуют признать голосование несостоявшимся, так как там якобы было зафиксировано на видеокамеру, как один и тот же человек проголосовал десять раз. По этому случаю в НПО планируют обратиться в прокуратуру.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах, при голосовании по партийным спискам, победила «Грузинская мечта», получив более 48% голосов. Оппозиционные партии в знак протеста отказались от своих мест в парламенте. Пересчитать голоса в спорных ситуациях никто из оппозиции не предлагает.

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