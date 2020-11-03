Джакарта, , 10:45 — REGNUM В США заявили, что Индонезия не может владеть истребителями F-35, самолетами пятого поколения Lockheed Martin, сообщает CNN Indonesia.

Посол Индонезии в США Мухаммад Лютфи заявил, что Индонезия сначала должна овладеть истребителями 4 поколения.

«Итак, есть платформы, над которыми мы должны работать, чтобы получить F-35. У нас должны быть истребители 4 поколения. У нас должны быть истребители F-16», — пояснил посол.

По его словам, США в ближайшем будущем предложат Индонезии несколько истребителей серии F-16.

Как сообщало ИА REGNUM, усилия по увеличению торговли и инвестиций с Латинской Америкой ускорят восстановление экономики Индонезии, пострадавшей от пандемии коронавируса.

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