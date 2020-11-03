Баку, , 10:38 — REGNUM Тактический беспилотный летательный аппарат ВС Армении был сбит подразделениями ПВО азербайджанской армии. Об этом 3 ноября сообщает минобороны Азербайджана.

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«Третьего ноября в 09:50 (08:50 мск) подразделениями ПВО Азербайджана был уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вооруженных сил Армении», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что армянский беспилотник был сбит при попытке пролететь над фронтом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в азербайджанском минобороны заявили, что информация армянской стороны о том, что ВС Азербайджана подвергли два города в Нагорном Карабахе ракетному обстрелу, является несоответствующей действительности.