Москва, , 10:28 — REGNUM Совфед одобрил поправки в закон о прокуратуре РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 3 ноября.

Дается новое определение прокуратуры. Кроме того, в соответствии с новыми положениями Конституции уточняется, что, несмотря на то, что деятельность прокуратуры осуществляется в том числе в соответствии с международными договорами Российской Федерации, имплементированными в правовую систему страны, решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров России в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в Российской Федерации.

Прописывается порядок назначения генерального прокурора и его заместителей — президентом после консультаций с Совфедом. Одновременно уточняется порядок назначения прокуроров субъектов РФ, военных и других специализированных прокуроров, приравненных к прокурорам субъектов — транспортные, природоохранные.

Инициатива была внесена в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным в рамках развития новых положений Конституции РФ.