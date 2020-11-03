Москва, , 10:27 — REGNUM Есть высокая вероятность, что Зеленский не отработает весь срок полномочий. Президент Украины Владимир Зеленский хочет распустить Конституционный суд страны, потому что считает его коррупционным и зависящим от олигархов, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Но в итоге сам Зеленский может отправиться в отставку или пойти на перевыборы, совмещенные с референдумом по Конституционному суду, чтобы получить поддержку народа в этой борьбе.

Однако у него очень узкий коридор возможностей, потому что на прошедших в позапрошлое воскресенье выборах его партия «Слуга народа» в итоге в большинстве территорий получила лишь третье место

А конфликт с Конституционным судом сложно разъяснить обычному человеку, что снижает вероятность референдума. Зеленскому предстоит биться в коридорах Рады, надеясь, что его же фракция поможет в борьбе с КС, но это уже иной уровень поддержки», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, поддержать законопроект о роспуске Конституционного суда Украины призвал депутатов фракции «Слуга народа» президент Владимир Зеленский.