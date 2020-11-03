Лондон, , 10:28 — REGNUM Великобритании готова оказать любую поддержку властям и народу Австрии в связи с терактом, который произошел в Вене. Об этом 3 ноября заявил глава британского МИД Доминик Рааб, соответствующее сообщение размещено на его странице в соцсети Twitter.

Как написал в своем сообщении глава внешнеполитического ведомства Великобритании, он «потрясен» сообщениями о серии терактов, которые произошли в Вене.

«Мы готовы поддержать правительство и народ Австрии всем, чем сможем», — также говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что количество погибших в результате теракта в Вене увеличилось до четырех человек.