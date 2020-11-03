Ямусукро, , 10:27 — REGNUM Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара был переизбран на третий срок, набрав чуть более 94% голосов на субботних выборах, которые оппозиция бойкотировала. Об этом 3 ноября сообщает ВВС Africa со ссылкой на постановление Национальной избирательной комиссии.

По данным избиркома, явка избирателей составила почти 54%. Теперь результат выборов должен быть подтвержден Конституционным советом.

Напомним, что Уаттара объявил о планах снова баллотироваться на президентский пост после того, как преемник от его партии скоропостижно скончался в июле. Оппозиция назвала решение президента выдвинуть свою кандидатуру «предвыборным переворотом». Около 30 человек были убиты во время беспорядков в ходе предвыборной кампании и в день выборов, отмечают репортеры.

Как передавало ИА REGNUM, оппозиционеры сформировали Национальный переходный совет еще до оглашения результатов выборов. Совет должен вскоре начать работу по формированию переходного правительства

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