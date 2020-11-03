Вашингтон, , 10:19 — REGNUM Действующий президент США Дональд Трамп знал об опасности, которую представляет коронавирусная инфекция, однако лгал жителям страны и ничего не предпринимал по данной ситуации. Такое утверждение содержится в обнародованном 3 ноября на сайте предвыборного штаба заявлении кандидата на пост президента США от Демократической партии Джозефа Байдена.

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В сообщении утверждается, что действующий глава государства ещё в феврале знал об опасности нового коронавируса.

«Но вместо того, чтобы сказать правду американцам, он лгал нам, ничего не предпринимал и лишь желал, чтобы пандемия закончилась», — говорится в заявлении.

Также в нем отмечается, что, как считает Байден, через почти восемь месяцев после начала пандемии у Трампа нет плана для того, чтобы взять распространение SARS-CoV-2 под контроль.

В то же время кандидат от Демпартии США заявил, что, в случае своей победы на выборах президента страны, он «будет прислушиваться к мнению экспертов, доверять науке и выполнять план, нацеленный на то, чтобы взять под контроль распространение коронавируса, добиться безопасного возобновления занятий в школах и открытия мелких предприятий, а также говорить правду американцам».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время в США нет свободы прессы, а есть замалчивание событий.