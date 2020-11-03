Москва, , 10:15 — REGNUM Совфед одобрил поправки в закон о Конституционном суде, корреспондент ИА REGNUM 3 ноября. Меняются состав, порядок формирования и полномочия суда, отметил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

Инициатива была доработана, на обсуждение поступило более 30 поправок. Инициатива была внесена в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным в рамках развития новых положений Конституции РФ.

Сокращается численный состав Конституционного суда (КС) — предусматривается, что суд состоит из 11 судей, включая председателя и его заместителя. Меняется порядок прекращения полномочий судей КС РФ, включая председателя суда и его заместителя.

Кроме того, разрешается вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных органов, принятых на основании положений международных договоров России в их истолковании, противоречащем Конституции РФ. Правом обращения в КС с таким запросом наделяется президент, правительство, Верховный суд, а также уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.

Сенаторы также поддержали норму о том, что судья Конституционного суда не может выступать с особым мнением, не вправе «критиковать в какой бы то ни было форме решения Конституционного суда РФ», а также публично «высказывать свое мнение о вопросе, который может стать предметом рассмотрения» вплоть до принятия решения по данному вопросу. Такие же ограничения по сути содержатся в законодательствах Австрии, Бельгии и других стран Европы, пояснил Клишас.

Кроме того, сенаторы согласились с депутатами Госдумы и поддержали норму о требованиях к главе КС: исключается действующее сейчас требование о том, что председатель КС и его заместители назначаются только из числа судей.

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