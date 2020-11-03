Джакарта, , 10:13 — REGNUM В МИД Индонезии заявили, что усилия по увеличению торговли и инвестиций с Латинской Америкой ускорят восстановление экономики страны, пострадавшей от пандемии коронавируса, сообщает Antara.

«Торговля в период пандемии упала, но мы надеемся, что сможем её увеличить в начале 2021 года, чтобы поддержать усилия по восстановлению национальной экономики», — заявил директор департамента Америки и Европы министерства иностранных дел Индонезии Геде Нгурах Сваджая.

Латинская Америка рассматриваются в качестве потенциальных партнеров в расширении экономического сотрудничества из-за их большого потенциала для охвата 646 млн человек с ВВП в размере $5,7 трлн и объемом торговли в $2,12 трлн в 2019 году.

Бизнес-форум Индонезии и Латинской Америки состоится 9−11 ноября 2020 года. Ряд стран, включая Чили, Уругвай, Бразилию и Перу, подтвердили свое участие в мероприятии.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии пытается увеличить торговлю с регионами Латинской Америки, доля рынка которых в 2019 году составляет всего 0,36%.

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