Тбилиси, , 10:14 — REGNUM Для оппозиционных партий, которые на голосовании во время парламентских выборов в Грузии преодолели однопроцентный барьер, будет лучше, если они войдут в парламент. Об этом в интервью агентству «ИнтерпрессНьюс» сказал заместитель госсекретаря США Мэтью Брайза.

Он прокомментировал реакцию членов оппозиционных партий, которые сразу после голосования, завершившегося 31 октября, заявили, что его итоги «сфальсифицированы», потом отказались входить в парламент нового созыва.

«Представители оппозиционных партий протестуют и говорят, что нарушения закона были настолько серьезными, что выборы были проведены мошеннически. Существует много вопросов, однако, в целом, как сказали международные наблюдатели, выборы были конкурентными и, в общем, свободными», — сказал Брайза журналистам.

Представитель Госдепа США отметил, что партии несут ответственность перед своими избирателями, которые за них проголосовали. По его мнению, всем партиям, которые проходят в парламент, нужно пользоваться этим правом.

«Если бы у меня была возможность войти в парламент, разумеется, я бы воспользовался этим, поскольку именно в этом заключается демократия», — сказал Брайза.

При этом заместитель госсекретаря США добавил, что в Грузии еще только «развивающаяся демократическая система» и он понимает желание лидеров оппозиции по-своему заявлять о своем протесте.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах, при голосовании по партийным спискам, победила «Грузинская мечта», получив более 48% голосов. Оппозиционные партии в знак протеста отказались от своих мест в парламенте.

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