Варшава, , 10:06 — REGNUM В понедельник вечером, 2 ноября, в польском издании Dziennik Ustaw было опубликовано постановление о введении удаленной работы в государственных органах и структурах местного самоуправления Польши. Причиной данного решения выступает сложная обстановка с распространением коронавирусной инфекции в республике.

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Положения документа вступают в силу с 3 ноября. Согласно предписаниям, с этой даты и до 4 декабря 2020 года в офисах органов государственного управления и их организационных подразделениях должна быть введена удаленная занятость для сотрудников. Соответственное поручение должно быть сделано руководителями государственных органов и их организационных подразделений.

Исключением выступают организационные подразделения судов и прокуратуры — там работа будет продолжена в обычном формате.

В постановлении также предусмотрены исключения. Так, руководитель госоргана или его организационного подразделения может не переводить на удаленную работу сотрудников, выполняющих «задачи, необходимые для оказания помощи гражданам, или другие задачи, если их невозможно выполнять в рамках удаленной работы».