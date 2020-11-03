Додома, , 10:11 — REGNUM Президент Танзании Джон Магуфули пообещал сотрудничать со своими соперниками после уверенной победы на выборах, которые его главный оппонент назвал «пародией». Об этом сообщает Deutsche Welle Swahili.

«Я буду слугой всех танзанийцев. Я хотел бы поблагодарить моих коллег-кандидатов в президенты за участие», — сказал Магуфули на торжественном мероприятии в столице страны, Додоме, где он официально принял результаты.

Согласно результатам, объявленным избирательным органом страны в пятницу, 30 октября, Магуфули получил 84% голосов против 13% своего ведущего оппонента Тинду Лиссу.

«Я обещаю работать с вами, чтобы гарантировать, что мы продвигаем национальное развитие. Развитие беспартийно… политика — это не война, политика — это не конфликт, мы все танзанийцы», — заявил президент.

Напомним, что ведущие оппозиционные партии отвергли результаты, призывая к протестам с требованием провести повторное голосование.

В США, в свою очередь, заявили, что Вашингтон обеспокоен сообщениями, свидетельствующими о «систематическом вмешательстве в демократический процесс».

»Голосование было омрачено нарушениями, включая применение силы против безоружных гражданских лиц, предварительный вброс бюллетеней, задержание оппозиционных чиновников и ограничения доступа наблюдателей от различных политических партий на избирательные участки», — сообщили в посольстве США в Дар-эс-Саламе.

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