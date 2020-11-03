Троицк, Челябинская область, , 09:55 — REGNUM В Челябинской области возбуждено уголовное дело против сотрудников мэрии Троицка. Об этом сообщает пресс-служба региональной контрольно-счётной палаты.

Его завели по факту превышения должностных полномочий. Основанием для этого стало заключение КСП, переданное в Следственный комитет. В ходе следствия было выявлено множество незаконных решений о премировании. Размер материального ущерба бюджету определён в более 1,8 млн рублей.

В КСП отмечают, что пока предполагаемые виновники преступления не установлены.