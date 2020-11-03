Степанакерт, , 09:56 — REGNUM Города Мартуни и Шуша в Нагорном Карабахе были обстреляны ВС Азербайджана с применением реактивных систем залпового огня «Смерч». Об этом 3 ноября сообщает государственная служба по чрезвычайным ситуациям Нагорно-Карабахской Республики на своей странице в соцсети Facebook.

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Уточняется, что в ночь на 3 ноября обстановка на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе «была относительно спокойной».

«Однако на рассвете противник возобновил действия и открыл огонь из установки «Смерч» по городам Мартуни и Шуша», — говорится в сообщении.

Также добавляется, что в результате обстрела нет пострадавших, и указывается, что в других населенных пунктах ситуация продолжает оставаться относительно спокойной.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что властям Израиля следует продолжать ту же линию, что и раньше — направлять помощь наёмникам в Нагорном Карабахе, а не Еревану.