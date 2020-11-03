Вашингтон, , 09:50 — REGNUM Северокорейский курс президента США Дональда Трампа необходимо сохранить и развивать, независимо от того, кто придет в Белый дом в январе, заявил старший научный сотрудник Института Катона и бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье, вышедшей 2 ноября в The National Interest.

В преддверии выборов президента США открытым остается вопрос о судьбе отношений Вашингтона и Пхеньяна. Так, нынешний президент США Трамп смог добиться лишь незначительных результатов во время прошлогоднего саммита в Ханое, тогда как претендент на этот высокий пост от Демократической партии Джо Байден заявил о том, что он встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном исключительно после выполнения последним ряда условий, в частности, если он пойдет на сокращение своего ядерного потенциала.

Безусловно, сказать, что Трамп предотвратил войну с КНДР, нельзя, поскольку он же и был тем, кто чуть ее не спровоцировал, однако разрядить напряженность и добиться приостановки ракетных и ядерных испытаний ему всё же удалось. Со своей стороны, Ким Чен Ын раскрыл то, чего он ждет от Вашингтона: улучшения двухсторонних отношений и большей региональной безопасности. Только после выполнения этих условий он был бы готов к обсуждению ядерного разоружения. В целом Трамп по северокорейскому направлению добился большего, чем его предшественник Барак Обама за восемь лет своего правления.

«Несмотря на извращенное желание президента Трампа устранить все, что связано с Бараком Обамой, их внешняя политика во многих отношениях аналогична. Но не в отношении Северной Кореи. На этот раз, независимо от того, кому будет передана власть, новая администрация должна следовать плану Трампа в принципе, если не в деталях», — отметил Бендоу.

«Главным девизом [отношений США и КНДР] должно стать взаимодействие, и об этом решении следует сообщить Пхеньяну, как только станет известно то, кто стал избранным президентом. По мере разрушения связей Вашингтона с Пекином было бы безрассудно оставлять непростые отношения с Северной Кореей на волю случая. В Азии и без того достаточно потенциала для того или иного кризиса», — заключил он.