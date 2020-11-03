Вашингтон, , 09:45 — REGNUM Кандидат в президенты Соединённых Штатов от Демпартии Джо Байден на фоне теракта в Австрии призвал мировое сообщество проявить единство в борьбе против насилия. Об этом написал в своем Twitter.

По его словам, он и его супруга Джилл молятся за жертв теракта в Вене и их семьи. Байден также назвал произошедшее «жуткой террористической атакой».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил на пресс-конференции, что в результате террористического акта, который произошёл в столице Австрии Вене, погибли как минимум три человека и несколько пострадали.

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