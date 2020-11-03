Джакарта, , 09:37 — REGNUM Правительство Индонезии пытается увеличить торговлю с регионами Латинской Америки, доля рынка которых в 2019 году составляет всего 0,36%, сообщает Antara.

«Мы видим, что наша доля рынка все еще мала. Несмотря на то, что рост есть, я не думаю, что он отражает потенциал, существующий между Индонезией и Латинской Америкой», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Индонезии.

Ряд ведущих товаров из Индонезии, пользующихся большим спросом у жителей Латинской Америки, включают автомобили и запасные части, бумагу и бумажные изделия, обувь, продукты питания и напитки, а также фармацевтические препараты.

Кроме того, Индонезия также предлагает себя в качестве промышленной базы для компаний из Латинской Америки, чтобы привлечь больше инвестиций в страну. По данным министерства иностранных дел Индонезии, объем торговли Индонезии со странами Латинской Америки в прошлом году составил $7,81 млрд, в то время как инвестиционная стоимость региона составила $44,01 млн в 11 проектах, реализованных в Индонезии.

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