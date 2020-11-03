Санкт-Петербург, 3 ноября 2020, 09:36 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предупредил петербуржцев, что при дальнейшем увеличении количества заразившихся коронавирусом в Северной столице придется ввести строгие запреты. Об этом градоначальник написал на своей странице в соцсети.
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Он напомнил, что 2 ноября по итогам предыдущих суток Петербург преодолел отметку в 900 инфицированных, подтверждено 923 новых случая, и это «критически много» для города.
«Должен констатировать, если мы не сможем остановить распространение вируса, соблюдая простые меры безопасности, придется вводить жесткие ограничения», — предупредил Александр Беглов.
По его словам к настоящему времени в Петербурге развернуто уже 7913 коек для больных COVID-19.
«К концу года при необходимости только в городских больницах сможем развернуть более 10 тысяч коек», — отметил Беглов.
Он напомнил, что в декабре будут введены в строй четыре медицинских стационара, созданные по принципу «трансформеров», что позволит переводить в формат инфекционного госпиталя и обратно почти 900 коек.
Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге зафиксировано 63 195 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 скончались 3873 человека. Выздоровели 39 436 человек.
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