Уфа, , 09:34 — REGNUM Категории лиц, которые обязательно должны сдавать тест на коронавирус, определены в Башкирии. Соответствующие изменения в указ о введении режима повышенная готовность внесены 2 ноября главой региона Радием Хабировым.

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Согласно документу, необходимо обеспечить обязательное тестирование на коронавирус лиц, которые прибывают на территорию России и имеют признаки инфекционного заболевания, контактных лиц, граждан с внебольничной пневмонией, гриппом и ОРВИ. Помимо этого, тест на коронавирус нужно будет делать лицам, находящихся в домах престарелых, тюрьмах, детских домах, а также пожилым гражданам, если у них будут фиксироваться признаки ОРВИ.

Отмечается, что один раз в неделю до появления иммуноглобулина G буду тестировать на коронавирус и сотрудников медорганизаций, которые имеют риск заражения этой инфекцией во время своей работы. До начала смены тесты должны будут сдавать сотрудники соцучреждений и учреждений уголовно-исполнительной системы, работающие вахтовым методом.

Тестировать будут и детей, которые находятся в организованных коллективах, если будут зарегистрированы три и более случаев, не исключающих COVID-19. В этом случае детей будут обследовать как при вспышке заболеваемости.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что со 2 ноября вузы Башкирии смогут возобновить свою работу при совмещении очного и дистанционного обучения. При этом, студенты выпускных курсов будут обучаться очно, а студенты всех остальных курсов — дистанционно.

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