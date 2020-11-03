Киев, 3 ноября 2020, 09:33 — REGNUM Через 5−10 лет никто не вспомнит о неконституционности президентского законопроекта об отставке судей Конституционного суда Украины (КСУ). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 2 ноября в эфире телеканала ICTV.
Он прокомментировал опасения некоторых депутатов Верховной рады Украины относительно последствий принятия такого решения.
Он добавил, что вместо этого все будут помнить, как на Украине начали обновление судебной ветви власти с изменения состава КСУ.
Президент Украины подчеркнул, что конфликтом между КСУ и другими ветвями власти следует воспользоваться для обновления и возвращения «доверия» к украинским судам.
Напомним, ранее Зеленский сравнил свой законопроект с решением Верховной рады об отстранении от должности беглого президента Украины Виктора Януковича.
Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский заявил о незаконном отстранении экс-президента Украины Януковича
Читайте развитие сюжета: Тимошенко о давлении на КСУ: «Начался настоящий террор»