Киев, , 09:33 — REGNUM Через 5−10 лет никто не вспомнит о неконституционности президентского законопроекта об отставке судей Конституционного суда Украины (КСУ). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 2 ноября в эфире телеканала ICTV.

Он прокомментировал опасения некоторых депутатов Верховной рады Украины относительно последствий принятия такого решения.

«Заявления депутатов, которые опасаются по поводу неконституционности или каких-то вопросов к этому законопроекту, через 5−10 лет никто не будет помнить, даже уверен, через год», — отметил Зеленский.

Он добавил, что вместо этого все будут помнить, как на Украине начали обновление судебной ветви власти с изменения состава КСУ.

Президент Украины подчеркнул, что конфликтом между КСУ и другими ветвями власти следует воспользоваться для обновления и возвращения «доверия» к украинским судам.

Напомним, ранее Зеленский сравнил свой законопроект с решением Верховной рады об отстранении от должности беглого президента Украины Виктора Януковича.

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