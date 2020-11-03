Варшава, , 09:26 — REGNUM Депутат польского Сейма от правящей партии «Право и справедливость» Ядвига Эмилевич обратилась к протестующим против решения Конституционного суда об ужесточении запрета на проведение абортов с просьбой «перенести протест на более позднее время». Об это сообщает Polskie Radio 24.

«Прежде всего, я хотела бы убедить моих коллег из оппозиции совместно обратиться на этой неделе к протестующим с просьбой перенести массовые уличные мероприятия на более позднее время. Граждане имеют право на протест, потому что в условиях демократии такая активность — это элемент выражения мнения. Но мы должны поспособствовать, чтобы эти протесты были отложены на более безопасное время, которое не будет угрожать нашей жизни», — заявила политик, указывая на сложную эпидемиологическую обстановку в республике.

Кроме того, в пользу своей просьбы Эмилевич привела аргумент, что законопроект, ужесточающий запрет на аборты еще не принят, и не факт, что будет принят в будущем.

«Законопроект был внесен в Сейм в пятницу во второй половине дня и уже отправлен на согласование. Он еще не пришел в специализированный комитет. Вероятно, это будет комитет здравоохранения. Учитывая довольно спорный предмет акта и спорную ситуацию, я думаю, что депутаты как можно лучше разберутся с положительными и отрицательными сторонами данной нормы», — заявила политик.

Депутат также напомнила, что комитет по здравоохранению в польском Сейме состоит из представителей всех парламентских политических партий. «Этот комитет состоит из экспертов очень высокого уровня. Кроме того, я думаю, что это обсуждение законопроекта будет сопровождаться голосами и иных экспертов, которые обязательно будут приглашены в Сейм», — заключила Эмилевич.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если ребенок был зачат в результате изнасилования. Данное решение вызвало волну уличных протестов в разных городах республики.