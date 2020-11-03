Тбилиси, , 09:28 — REGNUM В Грузии члены объединения «Единое национальное движение» — Объединенная оппозиция «Сила в единстве» подготовили для ЦИК 853 жалобы, касающихся объявления недействительными итоговых протоколов с избирательных участков. Об этом, как передает агентство «Новости-Грузия», 2 ноября заявила кандидат в депутаты от блока Тамар Кордзая на брифинге.

«Количество объявленных недействительными и аннулированных протоколов составляет 3,5%. Это невероятная цифра», — сказала Кордзая.

Он отметила, что во время голосования на участках, находящихся за границей, аннулировали только 1% протоколов. По мнению Кордзая, такая существенная разница связана с тем, что выборы за рубежом проходили без давления со стороны государства.

Представитель «Объединенной оппозиции» указала на то, что из 3491 протокола, которые были загружены на сайт ЦИК, исправления были в 615 случаях, что составляет 17,6%. Кордзая также сообщила, что ее соратники представят общественности другие протоколы, где не сходятся данные.

«Фальсификация выборов была такой массовой и масштабной, что из-за невозможности установить баланс в протоколе, создавали протоколы по исправлению, и даже эти протоколы составлены с ошибками», — заявила Кордзая.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах в парламент Грузии, прошедших 31 октября, при голосовании по партийным спискам, победила «Грузинская мечта», получив более 48% голосов. Оппозиционные партии в знак протеста отказались от своих мест в парламенте.

Читайте ранее в этом сюжете: В «Грузинской мечте» заявили о капитуляции оппозиции