Вашингтон, , 09:23 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп осудил теракт в австрийской Вене и призвал прекратить атаки на мирных жителей.

«Наши молитвы с жителями Вены после очередного гнусного террористического акта в Европе», — написал Трамп в своём Twitter.

Американский лидер добавил, что эти подлые нападения в отношении невинных людей должны быть прекращены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил на пресс-конференции, что в результате террористического акта, который произошёл в столице Австрии Вене, погибли как минимум три человека и несколько пострадали.

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