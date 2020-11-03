Киев, 3 ноября 2020, 09:17 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский сравнил ситуацию вокруг Конституционного суда Украины (КСУ) с незаконным отстранением от власти бывшего президента страны Виктора Януковича. Об этом он заявил 3 ноября в эфире телеканала ICTV.
Зеленский рассказал, что к нему обратились члены парламентской фракции «Слуга народа» с вопросом насчёт конституционности президентского законопроекта об увольнении судей Конституционного суда. Президент Украины предложил депутатам поддержать этот законопроект, чтобы он «как Дамоколов меч» висел над КСУ, а уже после принятия закона внести в него правки, которые сделают его конституционным.
Высказывания президента Украины прокомментировал украинский журналист и политик Анатолий Шарий:
Журналист отметил, что иными словами Зеленский допускает возможность принять любое незаконное решение, если оно, на его взгляд, «правильное».
Напомним, ранее КСУ признал незаконной статью уголовного кодекса Украины о недостоверном декларировании, а также закрыл антикоррупционным органам доступ к электронным декларациям.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины заявил, что не знает, как действовать дальше, если судьи КСУ откажутся уходить в отставку.
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