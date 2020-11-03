Киев, , 09:17 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский сравнил ситуацию вокруг Конституционного суда Украины (КСУ) с незаконным отстранением от власти бывшего президента страны Виктора Януковича. Об этом он заявил 3 ноября в эфире телеканала ICTV.

Зеленский рассказал, что к нему обратились члены парламентской фракции «Слуга народа» с вопросом насчёт конституционности президентского законопроекта об увольнении судей Конституционного суда. Президент Украины предложил депутатам поддержать этот законопроект, чтобы он «как Дамоколов меч» висел над КСУ, а уже после принятия закона внести в него правки, которые сделают его конституционным.

«Где было написано в конституции, что президента Януковича можно было лишить президентства из-за побега? Огласили, решение приняли, объявили выборы и правильно сделали… Мы все тогда сидели перед экранами телевизоров и поддерживали. Потому что это правильное решение, которое защищает государство и общество. Сейчас происходит то же самое. Поверьте мне», — сказал Зеленский.

Высказывания президента Украины прокомментировал украинский журналист и политик Анатолий Шарий:

«Это хороший вопрос… Вся ваша «майданная история» держится на неконституционных и противозаконных решениях. Очень хорошо, что вспомнил», — сказал он в своём видеоблоге на сервисе Youtube.

Журналист отметил, что иными словами Зеленский допускает возможность принять любое незаконное решение, если оно, на его взгляд, «правильное».

Напомним, ранее КСУ признал незаконной статью уголовного кодекса Украины о недостоверном декларировании, а также закрыл антикоррупционным органам доступ к электронным декларациям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины заявил, что не знает, как действовать дальше, если судьи КСУ откажутся уходить в отставку.

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