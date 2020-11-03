Джакарта, , 09:03 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо подписал сводный закон о создании рабочих мест, который вызвал протесты в ряде крупных городов страны, сообщает Kompas.

Постановление зарегистрировано как Закон № 11 от 2020 года о создании рабочих мест. Проект закона был опубликован на официальном сайте правительства и доступен для общественности.

Таким образом, все положения закона о создании рабочих мест вступили в силу 2 ноября 2020 года.

Напомним, закон был негативно принят рабочими, студентами и другими элементам гражданского общества потому, что считается, что закон о создании рабочих мест ориентирован на интересы предпринимателей, а не граждан. Массовые демонстрации прошли во многих крупных городах Индонезии, начиная с октября 2020 года. Местами акции протеста переросли в столкновения с полицией.